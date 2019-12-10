10.12.2019 17:27

В Харькове арестовали дезертира, решившего промышлять грабежами

Контрактник, оказавшийся рецидивистом, летом 2018 бежал из военной части, а в марте 2019 совершил грабеж в Харькове



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О проишествии этом говорится в приговоре Дружковского городского суда Донецкой области.

По данным суда, обвиняемый - уроженец Харьковской области, военнослужащий по контракту, ранее судимый.

Мужчина проходил службу по контракту на должности водителя-электрика взвода связи военной части А4165, которая дислоцируется в городе Дружковка Донецкой области. 13 июля 2018 обвиняемый без разрешения командования покинул расположение части и уклонялся от службы до 31 августа 2018 года.

На суде мужчина заявил, что указанный период находился в своей девушки в Харькове.

Также установлено, что в августе 2019 мужчина был осужден за совершенное в марте грабеж к четырем годам лишения свободы.

Мужчину суд признал виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Срок отбытия наказания суд постановил считать с момента задержания - 10 июня 2019.