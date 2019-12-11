Главная Новости Криминал и происшествия Суд разрешил обвиняемому в захвате «Укрпочты» в Харькове выйти под залог
11.12.2019  12:21   

Суд разрешил обвиняемому в захвате «Укрпочты» в Харькове выйти под залог

Киевский районный суд Харькова смягчил меру пресечения Владимиру Безуха, обвиняемому в захвате заложников в отделении «Укрпочты» в городе, предоставив возможность выйти под залог.


://unn.com.ua/

Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Так, 2 декабря суд продлил содержание под стражей Безуха до 30 января 2020 года. Однако, суд также определил Безуха сумму залога в размере 192 100 грн.

Напомним, захват отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове произошло 30 декабря 2017. Тогда в заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.

Как сообщал УНН , 31 декабря 2017 Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безух.

Источник:   УНН
 Тэги:  суд, залог, харьков, террор, задержание
 
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