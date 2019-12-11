Пропавшего подростка нашли на следующий день (ФОТО)

Полицейские Харьковщины разыскали несовершеннолетнего жителя Харьковского района.
Работники Харьковского отдела полиции совместно со службой по делам детей и семьи исполкома Мерефянсогоj горсовета обнаружили 17-летнего парня на одной из улиц в городе Мерефа и вернули домой.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть 9 декабря.
По словам начальника Харьковского отдела полиции Александра Козленко, для установления местонахождения беглеца работники полиции начали ряд розыскных мероприятий. 10 декабря его нашли на улице в городе Мерефа. В отношении несовершеннолетнего любых противоправных действий совершено не было. Работники полиции провели с ним профилактическую беседу.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
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