11.12.2019 09:02

Пропавшего подростка нашли на следующий день (ФОТО)

Полицейские Харьковщины разыскали несовершеннолетнего жителя Харьковского района.



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Работники Харьковского отдела полиции совместно со службой по делам детей и семьи исполкома Мерефянсогоj горсовета обнаружили 17-летнего парня на одной из улиц в городе Мерефа и вернули домой.



Сообщение об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть 9 декабря.



По словам начальника Харьковского отдела полиции Александра Козленко, для установления местонахождения беглеца работники полиции начали ряд розыскных мероприятий. 10 декабря его нашли на улице в городе Мерефа. В отношении несовершеннолетнего любых противоправных действий совершено не было. Работники полиции провели с ним профилактическую беседу.



