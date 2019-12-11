Крепкое ДТП на Московском проспекте перегородило дорогу трамваям

Троих пострадавших увезла скорая.
Авария произошла 10 декабря около 22:10 на пр. Московском, 68.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Audi и Daewoo.
В результате столкновения предварительно пострадали водитель и два пассажира автомобиля Daewoo. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: