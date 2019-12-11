Главная Новости Криминал и происшествия Крепкое ДТП на Московском проспекте перегородило дорогу трамваям
11.12.2019  08:26   

Крепкое ДТП на Московском проспекте перегородило дорогу трамваям

Троих пострадавших увезла скорая.


// Патрульная полиция

Авария произошла 10 декабря около 22:10 на пр. Московском, 68.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Audi и Daewoo.

В результате столкновения предварительно пострадали водитель и два пассажира автомобиля Daewoo. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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