11.12.2019 09:21

Венок над дверью не помог: пожарные 4 часа тушили дом (ФОТО)

Причина возгорания устанавливается.



// ГСЧС

9 декабря в 18:18 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Молодежной поселка Хорошево Харьковского района.



На ликвидацию пожара были направлены два отделения 11-й пожарно-спасательной части города Харькова и спасателей местной пожарной команды Васищевского поселкового совета.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома. Площадь пожара составляла 100 м.кв.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.



В 18:57 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован. Решительные и оперативные действия пожарных привели к быстрому укрощении огненной стихии.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.