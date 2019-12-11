Венок над дверью не помог: пожарные 4 часа тушили дом (ФОТО)

Причина возгорания устанавливается.
9 декабря в 18:18 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Молодежной поселка Хорошево Харьковского района.
На ликвидацию пожара были направлены два отделения 11-й пожарно-спасательной части города Харькова и спасателей местной пожарной команды Васищевского поселкового совета.
На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома. Площадь пожара составляла 100 м.кв.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.
В 18:57 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован. Решительные и оперативные действия пожарных привели к быстрому укрощении огненной стихии.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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