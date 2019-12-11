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11.12.2019  09:21   

Венок над дверью не помог: пожарные 4 часа тушили дом (ФОТО)

Причина возгорания устанавливается.


// ГСЧС

9 декабря в 18:18 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Молодежной поселка Хорошево Харьковского района.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения 11-й пожарно-спасательной части города Харькова и спасателей местной пожарной команды Васищевского поселкового совета.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома. Площадь пожара составляла 100 м.кв.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

В 18:57 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован. Решительные и оперативные действия пожарных привели к быстрому укрощении огненной стихии.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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