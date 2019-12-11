11.12.2019 10:09

Зарыбленный пруд обязали вернуть государству

Предприятие обязали вернуть государству более 43 га земель водного фонда в селе Грушевка Первомайского района.



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Первомайской местной прокуратуры прокуратурой в ходе изучения законности использования земель установлено, что одно из хозяйственных обществ на протяжении 2003-2013 лет арендовало земельный участок водного фонда с расположенным на ней прудом для рыборазведения из земель государственной собственности на территории Грушинского сельсовета Первомайского района. Общая площадь земельного участка - 43,84 га.



На момент передачи земельного участка в аренду ее пределы на местности установлены не были, срок действия нормативной денежной оценки, проведенной еще в 2002 году, закончился в 2012 году. Таким образом, для расчета размера арендной платы фактически была взята за основу неактуальна нормативная денежная оценка.



Основанием для реагирования прокурора на указанные нарушения стало то, что после окончания срока действия договора аренды хозяйственное общество земельный участок не вернуло Первомайской районной государственной администрации по принадлежности, а продолжало использовать в собственной хозяйственной деятельности из искусственного разведения и выращивания рыбы. Использование неактуальной нормативной денежной оценки для расчета размера арендной платы создало условия причинение вреда в виде недопоступлений средств в соответствующие бюджеты. Как следствие, государство избавилась чтобы эффективно использовать земельный участок.



С учетом изложенного, прокурор обратился с иском в суд, в котором просил признать отсутствующим в хозяйственного общества право пользования (аренды) вышеуказанной земельным участком, обязать вернуть земельный участок по назначению государстве.

Хозяйственный суд Харьковской области в полном объеме удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры. После вступления решения суда в законную силу, прокуратурой области будет взято на контроль ход его выполнения.