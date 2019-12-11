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11.12.2019  10:22   

Ночью на Алексеевке выгорела квартире: погибла мать, пострадали дети (ФОТО)

Во время пожара в квартире 10-этажного жилого дома погибла 33-летняя женщина и пострадали 3 ребенка.


// ГСЧС

Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажки по улице Алексеевской, 14А, начался около полуночи в ночь на 11 декабря.

Получив сообщение о пожаре, на вызов выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения.

Кроме того, пострадали 3 детей: двое – дети погибшей женщины (мальчик 2016 г.р. и девочка 2018 г.р.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.р.). Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу №1.

В 00:28 пожар был локализован, а в 01:29 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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