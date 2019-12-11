Внимание: полиция разыскивает Яну Бондаренко

Работники Коломакского отделения полиции устанавливают местонахождение Яны Бондаренко, 2003 года рождения.
11 декабря в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ночью из детского дома семейного типа пошла 16-летняя девушка.
Приметы: худощавого телосложения, рост 158 см, длинные волосы, голубые глаза.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Коломакский отделения полиции по телефонам: 102, 050-787-01-26 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: