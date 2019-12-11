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11.12.2019  10:43   

Внимание: полиция разыскивает Яну Бондаренко

Работники Коломакского отделения полиции устанавливают местонахождение Яны Бондаренко, 2003 года рождения.


// Facebook

11 декабря в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ночью из детского дома семейного типа пошла 16-летняя девушка.

Приметы: худощавого телосложения, рост 158 см, длинные волосы, голубые глаза.

«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Коломакский отделения полиции по телефонам: 102, 050-787-01-26 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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