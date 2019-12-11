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11.12.2019  11:11   

Автомобиль задавил насмерть лежащего на дороге человека

Обстоятельства происшествия выясняются.


// Facebook

Авария произошла 10 декабря в Зачепиловке.

В 16:20 на ул. Центральной водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на лежащего на дороге мужчину.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  дтп, харьков
 
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