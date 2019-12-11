Автомобиль задавил насмерть лежащего на дороге человека

Обстоятельства происшествия выясняются.
Авария произошла 10 декабря в Зачепиловке.
В 16:20 на ул. Центральной водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на лежащего на дороге мужчину.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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