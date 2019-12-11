11.12.2019 13:33

Торговля детьми: СБУ и полицейские разоблачили харьковчанку, которая родила двойню на заказ гражданина Китая

В Харькове суррогатная мать родила для гражданина Китая двойню мальчиков.



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Об этом говорится в постановлении Московского районного суда Харькова.

Суд в рамках расследования производство по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) рассмотрел ходатайство следователя полиции о доступе к вещам и документам.

Согласно постановлению, работники СБУ получили информацию о противоправной деятельности нескольких жителей Киевской, Запорожской и Харьковской областей, причастных к незаконному заключению соглашений о рождении детей для иностранных граждан путем суррогатного материнства.

По оперативной информации, к совершению преступления причастны сотрудники ООО "Мини Экз Центр", расположенного в Киеве на улице Щекавицкая, 7/10, а также гражданка Украины и еще одно неустановленное лицо, осуществляющее поиск, юридическое сопровождение и консультации клиентов-иностранцев.

Правоохранители установили, что в мае 2018 году до ООО "Мини Экз Центр" обратился гражданин Китая с целью применения программы "Суррогатное материнство" для рождения по его заказу ребенка. С целью искусственного создания оснований для применения данной программы гражданину КНР предложили заключить фиктивный брак с гражданкой Украины, после чего признать ее бесплодной и родить ребенка путем привлечения суррогатной матери в лице другой гражданки Украины, проживающей в Харькове.

17 мая 2018 в Киеве по ускоренной процедуре зарегистрирован брак между гражданином КНР и гражданкой Украины, после чего 19 мая мужчина выехал из Украины в КНР. Медицинским обследованием его фиктивной жене в клинике установлен диагноз: "Бесплодие II в. Гипертоническая болезнь".

Учитывая это было проведено программу с переносом эмбрионов в полость матки суррогатной матери - другой гражданки Украины из Харькова. Оплодотворение произошло 12 сентября 2018. Суррогатная мать в КНП "Городской перинатальный центр" в городе Харькове родила мальчиков-двойняшек.

10 апреля 2019 суррогатная мать оформила документы для того, чтобы вписать в свидетельство о рождении детей данные гражданина Китая и другой женщине, для которых она стала суррогатной матерью.

Параллельно с этим в Запорожье на 38 неделе беременности естественным путем родила мальчика женщина, которая была оформлена фиктивной женой гражданина Китая и по диагнозу якобы была бесплодной. Учитывая это, имеются основания считать, что соглашение о применении программы "Суррогатное материнство" является противоречащим действующему законодательству Украины, и является незаконное соглашение относительно человека.

Допрошена в качестве свидетеля "фиктивная жена" объяснила, что ее брак с гражданином КНР не является фиктивным, подтвердила факт рождения ею сына, а также подтвердила факт заключения договора о суррогатном материнстве, в результате которого у нее и мужа суррогатной матерью родились ребята-двойняшки . Аналогичные показания дал допрошенный в качестве свидетеля гражданин КНР. Однако эти сведения опровергаются ЗАГСом Запорожья.

Повторно допрошена в качестве свидетеля женщина призналась, что в мая 2018 года мужчина, с которым она познакомилась в сети интернет, предложил ей заработать 20 тыс. грн, за это она должна была заключить фиктивный брак с гражданином Китая сроком на один-два года, поскольку он имел желание родить детей от суррогатной мамы в Украине, но по действующему законодательству должен быть женатым. На это она согласилась.

При этом во время допроса фиктивная жена сообщила, что во время пребывания в клинике "Мини Экз Центр" она не проходила никаких обследований, не предоставляла образцы для проведения анализов, ее никто из сотрудников клиники не осматривал. А в января 2019 года она родила сына от своего сожителя, при этом ее беременность, хотя и была незапланированной, однако прошла нормально, без осложнений.

Суд, изучив материалы дела, принял ходатайство удовлетворить и предоставить следователям разрешение на временный доступ к вещам и документам, с возможностью извлечения на бумажных и электронных носителях информации, которые находятся во владении ООО "Мини Экз Центр".