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11.12.2019  14:16   

На детской площадке умер мужчина

ЧП произошло утром 11 декабря на Московском проспекте.


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Как сообщили правоохранители, 11 декабря в 7:40 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на детской площадке на проспекте Московском обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Предварительно, ему внезапно стало плохо.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Тэги:  труп, смерть, полиция, харьков
 
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