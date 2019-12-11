На детской площадке умер мужчина

ЧП произошло утром 11 декабря на Московском проспекте.
Как сообщили правоохранители, 11 декабря в 7:40 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на детской площадке на проспекте Московском обнаружено тело 59-летнего мужчины.
Предварительно, ему внезапно стало плохо.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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