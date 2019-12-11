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11.12.2019  15:02   

ДТП на Салтовке: грузовик на обочине, водитель легковушки в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около восьми часов утра 11 декабря на Салтовском шоссе, 66.


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Участниками ДТП стали автомобили ЗИЛ и Audi A4, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В столкновении предварительно пострадал водитель автомобиля Audi. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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Видео

ДТП на Салтовке: грузовик на обочине, водитель легковушки в больнице. ФОТО. ВИДЕО
 
 

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