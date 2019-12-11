ДТП на Салтовке: грузовик на обочине, водитель легковушки в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 11 декабря Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.

Ветер с востока прогонит туман: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 декабря На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.