11.12.2019 19:59

На Харьковщине изъяли рекордную партию наркотиков весом около 800 кг

У злоумышленников обнаружили 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы.



://hk.npu.gov.ua/

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, незаконной деятельностью злоумышленники занимались почти полтора года.

По сведениям полиции, следствие велось по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Криминальным бизнесом занималось супругов с Красноградщины. Злоумышленники наладили сбыт наркотических средств. Полицейские Харьковщины документировали противоправную деятельность наркосбытчиков течение 2018-2019 годов. Жители города Краснограда - 38-летний мужчина и его 38-летняя жена, расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам с помощью почтовых отправлений по всей территории Украины.

Во время проведения 5 санкционированных обысков по месту жительства супругов в частном домовладении полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом примерно 800 кг, растворитель в количестве 79 бутылок весом 52 кг, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт мобильных операторов, банковские карточки, бумажные накладные по 2019 с указанием клиентуры и цифровые носители информации. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 0500000 грн. Четкую вес содержимого маковой соломы будет установлено после проведения экспертного исследования.

Сейчас решается вопрос о задержании указанных лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.