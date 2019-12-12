12.12.2019 08:20

Заискрило и крыши нет: в Харькове тушили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.



// ГСЧС

11 декабря в 6:57 спасателям сообщили о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на двух хозяев на Профсоюзном бульваре, 76.



К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем была охвачена кровля на площади около 4 кв.м.



В 7:20 пожар локализован, а в 7:42 полностью ликвидирован. Соседская половина жилого дома не пострадала. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.