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12.12.2019  08:20   

Заискрило и крыши нет: в Харькове тушили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.


// ГСЧС

11 декабря в 6:57 спасателям сообщили о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на двух хозяев на Профсоюзном бульваре, 76.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем была охвачена кровля на площади около 4 кв.м.

В 7:20 пожар локализован, а в 7:42 полностью ликвидирован. Соседская половина жилого дома не пострадала. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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