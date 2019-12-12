Харьковский студент решил подзаработать на торговле наркотиками (ФОТО)

Полиция изъяла у студента харьковского вуза вещество, похожее на наркотическое.
11 декабря сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской городской прокуратуры № 1 провели обыск по месту жительства 23-летнего мужчины.
По адресу работники полиции обнаружили примерно 1 кг вещества растительного происхождения зеленого цвета, в том числе в расфасованном виде, примерно 5 граммов вещества синтетического происхождения белого и синего цветов в расфасованном виде, электронные весы и два приспособления для употребления наркотиков путем курения.
В ходе досудебного расследования работники полиции в мае, июне и июле текущего года зафиксировали факты сбыта наркотических веществ со стороны 23-летнего мужчины.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Изъятое направлено на экспертизу. После получения результатов следователями будет принято решение о предъявлении мужчине о подозрении и и избрании меры пресечения.
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