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12.12.2019  09:18   

Ночью на запрещенную рыбалку: патруль поймал нарушителя (ФОТО)

10 декабря Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на р. Северский Донец, вблизи пгт Печенеги Печенежского района Харьковской области.

Около 6:00 обнаружен нарушитель, ловивший рыбу лесковой сеткой. В сетке находилось 51 уклейка и 42 красноперки общим весом 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3723 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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