10 декабря Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на р. Северский Донец, вблизи пгт Печенеги Печенежского района Харьковской области.
Около 6:00 обнаружен нарушитель, ловивший рыбу лесковой сеткой. В сетке находилось 51 уклейка и 42 красноперки общим весом 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3723 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
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