12.12.2019 10:19

На окраине Салтовки горел гаражный кооператив (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

Около десяти часов вечера 11 декабря стасателям сообщили о пожаре в гаражном кооперативе «Светлая-9», который расположен на ул. Светлой, 9.



На тушение пожара прибыли 4 оперативные отделения с 18-й, 2-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС на 4 автоцистернах и в составе 20 человек личного состава.



На момент прибытия спасателей огнем был охвачен шиферная крыша и внутреннее помещение металлического гаражного бокса № 74, а также автомобиль «ВАЗ 2113», который находился внутри него. Кроме того, огонь перекинулся на крыши 2-х соседних боксов, где также стояли легковушки «Suzuki SX4» и «Mazda 2».



Общая площадь горения составляла около 55 кв.м. Одновременно с тушением пожара спасатели стали на защиту других гаражных помещений, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на эти сооружения.



Благодаря четким и слаженным действиям спасателей в 22:30 пожар был локализован и в 23:20 ликвидирован. В результате пожара частично пострадали автомобили «Suzuki SX4», «Mazda 2» и «ВАЗ 2113».



