Причина возникновения пожара устанавливается.
Около десяти часов вечера 11 декабря стасателям сообщили о пожаре в гаражном кооперативе «Светлая-9», который расположен на ул. Светлой, 9.
На тушение пожара прибыли 4 оперативные отделения с 18-й, 2-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС на 4 автоцистернах и в составе 20 человек личного состава.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен шиферная крыша и внутреннее помещение металлического гаражного бокса № 74, а также автомобиль «ВАЗ 2113», который находился внутри него. Кроме того, огонь перекинулся на крыши 2-х соседних боксов, где также стояли легковушки «Suzuki SX4» и «Mazda 2».
Общая площадь горения составляла около 55 кв.м. Одновременно с тушением пожара спасатели стали на защиту других гаражных помещений, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на эти сооружения.
Благодаря четким и слаженным действиям спасателей в 22:30 пожар был локализован и в 23:20 ликвидирован. В результате пожара частично пострадали автомобили «Suzuki SX4», «Mazda 2» и «ВАЗ 2113».
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: