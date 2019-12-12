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12.12.2019  10:19   

На окраине Салтовки горел гаражный кооператив (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

Около десяти часов вечера 11 декабря стасателям сообщили о пожаре в гаражном кооперативе «Светлая-9», который расположен на ул. Светлой, 9.

На тушение пожара прибыли 4 оперативные отделения с 18-й, 2-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС на 4 автоцистернах и в составе 20 человек личного состава.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен шиферная крыша и внутреннее помещение металлического гаражного бокса № 74, а также автомобиль «ВАЗ 2113», который находился внутри него. Кроме того, огонь перекинулся на крыши 2-х соседних боксов, где также стояли легковушки «Suzuki SX4» и «Mazda 2».

Общая площадь горения составляла около 55 кв.м. Одновременно с тушением пожара спасатели стали на защиту других гаражных помещений, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на эти сооружения.

Благодаря четким и слаженным действиям спасателей в 22:30 пожар был локализован и в 23:20 ликвидирован. В результате пожара частично пострадали автомобили «Suzuki SX4», «Mazda 2» и «ВАЗ 2113».

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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