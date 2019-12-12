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12.12.2019  10:35   

На Краснодарской сбили пешехода (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла напротив 18-й больницы.


// Нацполиция

11 декабря около 16:30 на улице Краснодарской, 107 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил женщину-пешехода.

48-летнюю пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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