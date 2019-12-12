Ограбление пошло не так: нападавшие избили водителя, угнали автомобиль и врезались в столб (ФОТО)

Полицейские задержали мужчин за кражу и завладение транспортным средством.
10 декабря около 8:00 в Купянский отдела полиции поступило сообщение от местного жителя. Он заявил, что на него напали трое неизвестных, избили и завладели автомобилем «ВАЗ».
Во время движения злоумышленники не справились с управлением и въехали в столб. Воры бросили легковушку и сбежали, прихватив сумку с серебром весом около 700 граммов и радиодеталями.
В ходе розыскных мероприятий работники милиции оперативно задержали двух мужчин, причастных к преступлениям. Ими оказались 24 и 23-летние жители района. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленников сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.
Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают третьего соучастника преступлений.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: