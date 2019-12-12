Главная Новости Криминал и происшествия Два склада с суррогатным алкоголем на миллион гривен накрыли накануне новогодних праздников
12.12.2019  11:15   

Два склада с суррогатным алкоголем на миллион гривен накрыли накануне новогодних праздников

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки в сеть розничной торговли опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.


// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей организовали на территории гаражных кооперативов Харькова два склада, где хранили контрафактный алкоголь. Товар им поступал с подпольных производств в Чугуеве, которые несколько недель назад разоблачила СБУ.

Сбывали псевдоэлитный алкоголь владельцам торговых точек и в учреждения общественного питания области.

Во время обысков складских помещений правоохранители изъяли 100 литров готового к продаже алкосуррогата, 90 литров спиртосодержащей сырья сомнительного качества и 600 килограммов элитного табака, происхождение которого устанавливается. По предварительным подсчетам стоимость изъятой продукции составляет миллион гривен по расценкам черного рынка.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС Украины в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Тэги:  суррогат, алкоголь, сбу, харьков
 
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