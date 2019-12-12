12.12.2019 11:15

Два склада с суррогатным алкоголем на миллион гривен накрыли накануне новогодних праздников

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки в сеть розничной торговли опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей организовали на территории гаражных кооперативов Харькова два склада, где хранили контрафактный алкоголь. Товар им поступал с подпольных производств в Чугуеве, которые несколько недель назад разоблачила СБУ.

Сбывали псевдоэлитный алкоголь владельцам торговых точек и в учреждения общественного питания области.



Во время обысков складских помещений правоохранители изъяли 100 литров готового к продаже алкосуррогата, 90 литров спиртосодержащей сырья сомнительного качества и 600 килограммов элитного табака, происхождение которого устанавливается. По предварительным подсчетам стоимость изъятой продукции составляет миллион гривен по расценкам черного рынка.



В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.



Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС Украины в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.