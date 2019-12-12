Взрывчатку искали в роддомах и на вокзале, в торговых центрах и аэропорту

Полицейские проверили информацию о минировании 410 объектов в Харькове. Никаких взрывчатых веществ или опасных устройств правоохранители не обнаружили.
Сообщение о закладке взрывчатки в больницах, жилых домах, торговых центрах, гостиницах, школах, детских садах, отделениях банков, авто и железнодорожном вокзалах и Международном аэропорту поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 11 декабря около 18%00.
По указанным адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ДСНС.
В ходе осмотра 410 объектов полицейские эвакуировали более 800 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
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