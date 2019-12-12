12.12.2019 11:56

Взрывчатку искали в роддомах и на вокзале, в торговых центрах и аэропорту

Полицейские проверили информацию о минировании 410 объектов в Харькове. Никаких взрывчатых веществ или опасных устройств правоохранители не обнаружили.



https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policzejski-perevirili-informacziyu-pro-minuvannya-410-ob-jektiv-u-xarkovi/

// Нацполиция

Сообщение о закладке взрывчатки в больницах, жилых домах, торговых центрах, гостиницах, школах, детских садах, отделениях банков, авто и железнодорожном вокзалах и Международном аэропорту поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 11 декабря около 18%00.



По указанным адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ДСНС.



В ходе осмотра 410 объектов полицейские эвакуировали более 800 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.



Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.



Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.



