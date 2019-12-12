12.12.2019 16:02

ДТП под Харьковом: ВАЗ насадило на разделительный барьер, водитель не выжил (ФОТО)

Авария произошла 12 декабря около 9:30 на 467 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».



// Нацполиция

Предварительно, автомобиль «Renault Megan» под управлением 39-летнего водителя двигался со стороны Киева в направлении Харькова и допустил столкновение с «ВАЗ-2101», который стоял у правого края проезжей части и начал выполнять маневр разворота.



В результате ДТП 72-летний водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина скончался в больнице.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.