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12.12.2019  16:02   

ДТП под Харьковом: ВАЗ насадило на разделительный барьер, водитель не выжил (ФОТО)

Авария произошла 12 декабря около 9:30 на 467 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».


// Нацполиция

Предварительно, автомобиль «Renault Megan» под управлением 39-летнего водителя двигался со стороны Киева в направлении Харькова и допустил столкновение с «ВАЗ-2101», который стоял у правого края проезжей части и начал выполнять маневр разворота.

В результате ДТП 72-летний водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина скончался в больнице.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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