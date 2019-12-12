ДТП под Харьковом: ВАЗ насадило на разделительный барьер, водитель не выжил (ФОТО)

Авария произошла 12 декабря около 9:30 на 467 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».
Предварительно, автомобиль «Renault Megan» под управлением 39-летнего водителя двигался со стороны Киева в направлении Харькова и допустил столкновение с «ВАЗ-2101», который стоял у правого края проезжей части и начал выполнять маневр разворота.
В результате ДТП 72-летний водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина скончался в больнице.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
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