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12.12.2019  17:32   

Заехал на встречку и отправился в больницу: в Харькове столкнулись Lanos и Volkswagen (ФОТО)

Водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения в результате аварии


// Нацполиция

12 декабря около 9:30 на 476 км автодороге «Киев-Харьков» 22-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение автомобилем «Volkswagen».

В результате ДТП 21-летний водитель «Volkswagen» получил легкие телесные повреждения. Его доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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