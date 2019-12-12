Заехал на встречку и отправился в больницу: в Харькове столкнулись Lanos и Volkswagen (ФОТО)

Водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения в результате аварии
12 декабря около 9:30 на 476 км автодороге «Киев-Харьков» 22-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение автомобилем «Volkswagen».
В результате ДТП 21-летний водитель «Volkswagen» получил легкие телесные повреждения. Его доставили в больницу.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
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