12.12.2019 17:32

Заехал на встречку и отправился в больницу: в Харькове столкнулись Lanos и Volkswagen (ФОТО)

Водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения в результате аварии



// Нацполиция

12 декабря около 9:30 на 476 км автодороге «Киев-Харьков» 22-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение автомобилем «Volkswagen».

В результате ДТП 21-летний водитель «Volkswagen» получил легкие телесные повреждения. Его доставили в больницу.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



