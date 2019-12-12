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12.12.2019  18:40   

В суде начали рассмотрение организованной группы аферистов, выманивших у пенсионеров Харьковщины до полумиллиона гривен

Прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех телефонных мошенников, которые пользовались доверчивостью пожилых людей.


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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех злоумышленников, которые обманом выманивали деньги у пожилых людей (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч . 4 ст. 190 УК Украины).

По словам начальника отдела прокуратуры области Нвера Антонян, на территории Харьковской и Одесской областей действовала группа из пяти мошенников, которая выманивала деньги у пожилых людей.

Так, злоумышленники звонили людям в возрасте 70-90 лет и, пользуясь недостатками слуха своих жертв, представлялись их близкими родственниками: детьми или внуками. Во время телефонного разговора мошенники, выдавая себя за других лиц, сообщали указанным гражданам, попавшим в отделение полиции за совершение уголовного преступления (причинение телесных повреждений или ДТП), в связи с чем требуют неотложной денежной помощи для решения вопросов с потерпевшей от преступления стороной и компенсации нанесенного ущерба. Преступники договаривали передать им значительные суммы денег за якобы представителя органа полиции, а затем приезжали к месту проживания жертвы и забирали у нее эти средства.

Всего от действий преступной группы пострадали 15 человек пожилого возраста. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 400 тыс. грн.

Один из членов мошеннической банды находится в розыске. Четверо других злоумышленников находятся под стражей. Обвинительный акт в отношении четырех указанных лиц передано в суд.

Сейчас апелляционным судом Харьковской области решается вопрос о подсудности данного уголовного производства.

Источник:   Пресс служба прокуратуры в Харьковской области
 Тэги:  телефон, афера, харьков, расследование, суд
 
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