В суде начали рассмотрение организованной группы аферистов, выманивших у пенсионеров Харьковщины до полумиллиона гривен

Прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех телефонных мошенников, которые пользовались доверчивостью пожилых людей.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех злоумышленников, которые обманом выманивали деньги у пожилых людей (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч . 4 ст. 190 УК Украины).
По словам начальника отдела прокуратуры области Нвера Антонян, на территории Харьковской и Одесской областей действовала группа из пяти мошенников, которая выманивала деньги у пожилых людей.
Так, злоумышленники звонили людям в возрасте 70-90 лет и, пользуясь недостатками слуха своих жертв, представлялись их близкими родственниками: детьми или внуками. Во время телефонного разговора мошенники, выдавая себя за других лиц, сообщали указанным гражданам, попавшим в отделение полиции за совершение уголовного преступления (причинение телесных повреждений или ДТП), в связи с чем требуют неотложной денежной помощи для решения вопросов с потерпевшей от преступления стороной и компенсации нанесенного ущерба. Преступники договаривали передать им значительные суммы денег за якобы представителя органа полиции, а затем приезжали к месту проживания жертвы и забирали у нее эти средства.
Всего от действий преступной группы пострадали 15 человек пожилого возраста. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 400 тыс. грн.
Один из членов мошеннической банды находится в розыске. Четверо других злоумышленников находятся под стражей. Обвинительный акт в отношении четырех указанных лиц передано в суд.
Сейчас апелляционным судом Харьковской области решается вопрос о подсудности данного уголовного производства.
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