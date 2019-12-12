Главная Новости Криминал и происшествия Криминальная «фермерша» не убедила прокуроров, что присвоила пару гектаров леса в пригороде Харькова для сельского хозяйства
12.12.2019  18:58   

Криминальная «фермерша» не убедила прокуроров, что присвоила пару гектаров леса в пригороде Харькова для сельского хозяйства

Прокуратура вернула государству 2 га леса в поселке Песочин.


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Харьковским апелляционным судом благодаря принципиальной позиции прокуратуры области отменено судебное решение Харьковского районного суда Харьковской области и незаконные распоряжения районной администрации и обязано гражданку вернуть лесную земельный участок в пользу государства в лице государственного предприятия.

Харьковской местной прокуратурой №6 в ходе изучения законности использования лесных участков установлено, что Харьковская РГА в 2010 году якобы для сельскохозяйственного назначения безвозмездно передала в собственность одной из жительниц города Харькова земельный участок площадью 2 га. Указанный земельный участок находится за пределами населенного пункта на территории Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области.
 
Обработкой материалов Публичной кадастровой карты, планово-картографических материалов лесоустройства прокуратурой установлено, что земельный участок, предоставленный в собственность, является частью леса, относится к землям лесного фонда государственной собственности и находится в постоянном пользовании у одного из государственных предприятий лесохозяйственной отрасли. Итак, райгосадминистрация, принимая распоряжение о безвозмездной передаче земельного участка гражданке, незаконно, при отсутствии надлежащих полномочий, изменил целевое назначение земельного участка с земель лесохозяйственного на земли сельскохозяйственного назначения.
 
С учетом изложенного, прокурор обратился с иском в суд, в котором просил признать недействительными распоряжения Харьковской РГА, на основании которых отчуждены земельные участки в частную собственность, государственный акт о праве собственности на земельный участок, а также об обязательствах гражданку вернуть указанный земельный участок государству.
 
Сейчас постановление суда вступило в законную силу и ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры области.
 
Также по данному факту проводилось досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт в отношении физического лица - предпринимателя, которым разрабатывался соответствующий проект землеустройства с многочисленными нарушениями требований законодательства, направлено в суд.
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  криминал, фермер, лес, харьков, пригород, пеочин
 
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