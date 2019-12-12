Присяжные назначили пожизненное наказание жестокому убийце семьи харьковчан

В Харькове к пожизненному заключению приговорили мужчину за убийство двух человек и ранения 12-летнего ребенка.
Приговор сегодня, 12 декабря, объявила судья Киевского райсуда Наталья Бородина. Дело рассматривали в составе суда присяжных.
"Назначить Константину Безрукому окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Необходимость назначения пожизненного лишения свободы обусловлено обстоятельствами, отягчающими ... и исключительной опасностью личности виновного", - объявила судья.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму более 1 млн грн.
Максимального наказания просила для обвиняемого прокуратура.
На вопрос, признает вину, обвиняемый на протяжении всего рассмотрения дела в суде отвечал по-разному. На первом заседании по существу сказал: "Да, признаю". Позже заявлял, что убивал "не людей".
Как сообщалось ранее, в июне 2018 года в спальном районе Харькова в квартире расстреляли 40-летних мужа и жену . Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра. Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали милицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.
Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. долларов. Задержанным оказался давний друг семьи.
Во время досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз .
Одна из них - проведена в Днепре - признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако эти результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной комиссионной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.
Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления подозреваемый осознает свои действия и руководить ими и не требует применения к нему принудительных мер медицинского характера.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
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