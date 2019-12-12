12.12.2019 19:49

Присяжные назначили пожизненное наказание жестокому убийце семьи харьковчан

В Харькове к пожизненному заключению приговорили мужчину за убийство двух человек и ранения 12-летнего ребенка.



://objectiv.tv

Приговор сегодня, 12 декабря, объявила судья Киевского райсуда Наталья Бородина. Дело рассматривали в составе суда присяжных.

"Назначить Константину Безрукому окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Необходимость назначения пожизненного лишения свободы обусловлено обстоятельствами, отягчающими ... и исключительной опасностью личности виновного", - объявила судья.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму более 1 млн грн.

Максимального наказания просила для обвиняемого прокуратура.

На вопрос, признает вину, обвиняемый на протяжении всего рассмотрения дела в суде отвечал по-разному. На первом заседании по существу сказал: "Да, признаю". Позже заявлял, что убивал "не людей".

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года в спальном районе Харькова в квартире расстреляли 40-летних мужа и жену . Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра. Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали милицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. долларов. Задержанным оказался давний друг семьи.

Во время досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз .

Одна из них - проведена в Днепре - признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако эти результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной комиссионной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления подозреваемый осознает свои действия и руководить ими и не требует применения к нему принудительных мер медицинского характера.