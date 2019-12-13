Студент из Израиля зарезал харьковского предпринимателя

Полицейские задержали иностранца за совершение покушения на убийство
21 ноября в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в хирургическое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 29-летний мужчина с колото-резаными ранами.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Холодногорского отдела полиции. Полицейские установили, что между потерпевшим, частным предпринимателем из Харькова, и незнакомым мужчиной возник конфликт на улице возле магазина. В результате неизвестный достал нож, нанес телесные повреждения потерпевшему и скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, студент одного из вузов города Харькова.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
11 декабря полицейские задержали 22-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления. Об указанном событии сообщено посольство Израиля в Украине и консульство Израиля в Харькове.
В настоящее время парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебные следственные действия продолжаются.
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Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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