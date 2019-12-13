Главная Новости Криминал и происшествия Студент из Израиля зарезал харьковского предпринимателя
13.12.2019  09:42   

Студент из Израиля зарезал харьковского предпринимателя

Полицейские задержали иностранца за совершение покушения на убийство


// Нацполиция

21 ноября в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в хирургическое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 29-летний мужчина с колото-резаными ранами.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Холодногорского отдела полиции. Полицейские установили, что между потерпевшим, частным предпринимателем из Харькова, и незнакомым мужчиной возник конфликт на улице возле магазина. В результате неизвестный достал нож, нанес телесные повреждения потерпевшему и скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, студент одного из вузов города Харькова.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

11 декабря полицейские задержали 22-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления. Об указанном событии сообщено посольство Израиля в Украине и консульство Израиля в Харькове.

В настоящее время парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебные следственные действия продолжаются.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
13.12 Криминал и происшествия Женщина набросилась с ножом на малознакомого мужчину 09.12 Криминал и происшествия Пьянка закончилась в больнице: собутыльник неожиданно схватил нож 09.12 Криминал и происшествия На Южном вокзале юноше воткнули нож в грудь (ФОТО)
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке редкостное пополнение. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 