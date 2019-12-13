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13.12.2019  09:59   

Женщина набросилась с ножом на малознакомого мужчину

Задержали 31-летнюю харьковчанку работники Слободского отдела полиции.


// Нацполиция

10 декабря в реанимацию Харьковской городской клинической больницы был госпитализирован 31-летний мужчина с ранением живота. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования работники полиции установили, что в вечернее время на улице между малознакомыми лицами произошел конфликт, в ходе которого 31-летняя женщина нанесла мужу удар ножом.

11 декабря полиция задержала женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В тот же день ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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