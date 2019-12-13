Женщина набросилась с ножом на малознакомого мужчину

Задержали 31-летнюю харьковчанку работники Слободского отдела полиции.
10 декабря в реанимацию Харьковской городской клинической больницы был госпитализирован 31-летний мужчина с ранением живота. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.
По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования работники полиции установили, что в вечернее время на улице между малознакомыми лицами произошел конфликт, в ходе которого 31-летняя женщина нанесла мужу удар ножом.
11 декабря полиция задержала женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В тот же день ей сообщено о подозрении в совершении преступления.
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Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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