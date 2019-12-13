13.12.2019 10:16

Приемная дочь сбежала, чтобы навестить родную мать (ФОТО)

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю беглянку.



// Нацполиция

Напомним, что 11 декабря в Коломакский отделения полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней приемной дочери.



В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемой. Девушка находилась дома у одноклассницы. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

В ходе беседы с несовершеннолетним полицейские установили, что она сбежала из дома, чтобы навестить родную мать, которую в 2016 году лишили родительских прав. Женщина в настоящее время проживает в селе Тарановка Змиевского района.