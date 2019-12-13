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13.12.2019  10:16   

Приемная дочь сбежала, чтобы навестить родную мать (ФОТО)

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю беглянку.


// Нацполиция

Напомним, что 11 декабря в Коломакский отделения полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней приемной дочери.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемой. Девушка находилась дома у одноклассницы. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

В ходе беседы с несовершеннолетним полицейские установили, что она сбежала из дома, чтобы навестить родную мать, которую в 2016 году лишили родительских прав. Женщина в настоящее время проживает в селе Тарановка Змиевского района.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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