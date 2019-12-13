Приемная дочь сбежала, чтобы навестить родную мать (ФОТО)

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю беглянку.
Напомним, что 11 декабря в Коломакский отделения полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней приемной дочери.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемой. Девушка находилась дома у одноклассницы. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.
В ходе беседы с несовершеннолетним полицейские установили, что она сбежала из дома, чтобы навестить родную мать, которую в 2016 году лишили родительских прав. Женщина в настоящее время проживает в селе Тарановка Змиевского района.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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