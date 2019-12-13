13.12.2019 11:08

У школьника в руках разорвалась петарда

Ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца правой руки из-за разрыва петарды, которую сам зажег.



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Событие произошло 12 мая в учебном заведении, расположенном в селе Мурафа Краснокутского района.

Бригадой скорой медицинской помощи парня с травмой госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.



Предварительно установлено, что повреждения парень получил из-за разрыва петарды в руках, когда был один в классном кабинете перед началом занятий.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.