У школьника в руках разорвалась петарда

Ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца правой руки из-за разрыва петарды, которую сам зажег.
Событие произошло 12 мая в учебном заведении, расположенном в селе Мурафа Краснокутского района.
Бригадой скорой медицинской помощи парня с травмой госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.
Предварительно установлено, что повреждения парень получил из-за разрыва петарды в руках, когда был один в классном кабинете перед началом занятий.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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