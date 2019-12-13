Две налетчицы с ножом ворвались в дом 88-летней пенсионерки

Злоумышленницами оказались 26 и 40-летние жительницы Полтавской области.
11 декабря в 17:42 в полицию обратился 61-летний житель пгт Сахновщина. Он сообщил, что около 10:00 в его домовладение проникли две неизвестные женщины.
В это время в доме находилась 88-летняя мать заявителя. Злоумышленницы связали ее и под угрозой применения предмета, похожего на нож, завладели деньгами в сумме 10 000 гривен.
Следствие выяснило, что бабушка самостоятельно впустила в дом неизвестных. С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и начали розыскные мероприятия.
В течение суток полицейские Сахновщинского отдела полиции и Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области вышли на след злоумышленниц. Ими оказались две жительницы Полтавской области.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Женщинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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