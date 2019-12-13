Погибшую бабушку нашли в сгоревшем доме

Тело обнаружили спасатели во время тушения пожара в Холодногорском районе.
12 декабря в 7:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по пер. Сурикова, 14а.
К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 кв.м.
Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1924 г.р.
В 8:02 пожар был локализован, а в 09:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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