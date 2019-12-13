13.12.2019 11:37

Погибшую бабушку нашли в сгоревшем доме

Тело обнаружили спасатели во время тушения пожара в Холодногорском районе.



// ГСЧС

12 декабря в 7:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по пер. Сурикова, 14а.



К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1924 г.р.



В 8:02 пожар был локализован, а в 09:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

