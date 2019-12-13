Главная Новости Криминал и происшествия Погибшую бабушку нашли в сгоревшем доме
13.12.2019  11:37   

Погибшую бабушку нашли в сгоревшем доме

Тело обнаружили спасатели во время тушения пожара в Холодногорском районе.


// ГСЧС

12 декабря в 7:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по пер. Сурикова, 14а.

К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1924 г.р.

В 8:02 пожар был локализован, а в 09:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия На окраине Салтовки горел гаражный кооператив (ФОТО) 12.12 Криминал и происшествия Заискрило и крыши нет: в Харькове тушили пожар (ФОТО) 11.12 Криминал и происшествия Пожар на Алексеевке расследует полиция
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке редкостное пополнение. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 