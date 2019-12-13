13.12.2019 11:57

Оторвавшаяся от молоковоза бочка врезалась в маршрутку

Пострадавших нет.



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Авария произошла после полудня 12 декабря, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

От молоковоза оторвалась бочка с молоком и на скорости въехала в маршрутное такси по встречной полосе.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов за 3 минуты и выяснила что, к счастью, обошлось без жертв.