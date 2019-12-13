Оторвавшаяся от молоковоза бочка врезалась в маршрутку

Пострадавших нет.
Авария произошла после полудня 12 декабря, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
От молоковоза оторвалась бочка с молоком и на скорости въехала в маршрутное такси по встречной полосе.
Бригада скорой помощи прибыла на вызов за 3 минуты и выяснила что, к счастью, обошлось без жертв.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: