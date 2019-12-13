13.12.2019 12:21

Мужчина отделался штрафом за попытку торговли запчастями к вертолету

Гражданин Украины попытался вывезти товары военного назначения на территорию России, но был задержан на харьковском вокзале



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О проишествии говорится в приговоре Ленинского районного суда.

Установлено, что мужчина через интернет за 5 тыс. грн приобрел комплектующие для насоса регулятора, устанавливается на военный вертолет Ми-24.

Днем 24 июня текущего года мужчина прибыл на железнодорожный вокзал Кременчуга, где встретился с продавцом, забрал детали и перевез их в Харьков.

В этот же день мужчина разместил в интернете объявление о продаже указанных товаров военного назначения. На объявление откликнулся мужчина и попросил доставить комплектующие для личной передачи на железнодорожный вокзал Белгорода (Россия).

Однако на вокзале в Харькове во время досмотра вещей комплектующие обнаружили таможенники.

Согласно экспертизе, изъятые предметы являются изделиями, которые используются в военной сфере и входят в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному экспертному контролю.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 400 грн с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.