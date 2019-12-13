13.12.2019 13:45

Избившие харьковского телеоператора Вадима Макарюка предстанут перед судом

Хулиганы, которые жестоко избили журналиста, снимавшего конфликт в торговом центре «Барабашово», предстанут перед судом – прокуратура утвердила обвинение четырем молодым людям.



// vecherniy.kharkov.ua

Между тем здоровье пострадавшего оператора до сих пор не восстановилось – ему грозит инвалидность.



По информации руководителя местной прокуратуры №2 Харьковской области Эдуарда Новикова, в Киевский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении хулиганов, которые нанесли телесные повреждения журналисту и уничтожили его имущество. Прокуратура утвердила обвинение четырем молодым людям по следующим фактам: преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное нанесение телесных повреждений с применением предмета, специально приспособленного для этого, уничтожение имущества журналиста и хулиганство (ч. 3 ст. 171, ч. 4 ст. 296, ч. 1,2 ст. 345-1, ч. 1 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины).



Трое из них сейчас находятся под домашним арестом, а одному избрана мера пресечения в виде личного обязательства.



В июне этого года оператор харьковского телеканала «Вести» Вадим Макарюк был жестоко избит, когда вел съемку конфликта в торговом центре «Барабашово». В результате кровоизлияния в мозг у него случился инсульт. Потерпевшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4 им. профессора А.И. Мещанинова в крайне тяжелом состоянии. Потом он был переведен в реанимацию 7-й горбольницы.

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