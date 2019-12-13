Элитная иномарка попала в ДТП на Клочковской (ВИДЕО)

Авария произошла 13 декабря около 8:30 на улице Клочковской, 280.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали микроавтобус Volkswagen и автомобиль Porsche Panamera.
В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen. Медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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