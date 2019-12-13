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13.12.2019  15:31   

После столкновения с ВАЗом на Гольдберговской перевернулся грузовик (ФОТО)

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ.


// Нацполиция

Авария произошла 13 декабря около 7:30 на улице Гольдберговской, 93.

Участниками дорожно-транспортного происшествия автомобили ВАЗ-2110 и ГАЗ.

В результате столкновения в больницу с незначительными телесными повреждениями доставили 55-летнего пассажира легковушки.

Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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