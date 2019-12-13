После столкновения с ВАЗом на Гольдберговской перевернулся грузовик (ФОТО)

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ.
Авария произошла 13 декабря около 7:30 на улице Гольдберговской, 93.
Участниками дорожно-транспортного происшествия автомобили ВАЗ-2110 и ГАЗ.
В результате столкновения в больницу с незначительными телесными повреждениями доставили 55-летнего пассажира легковушки.
Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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