ДТП на Холодной Горе: водитель отделался ушибами

13 декабря около 7:30 в полицию поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Робеспьера и Холодногорская.
Там произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2170» и «Daewoo Sens».
В результате аварии водитель «ВАЗа» доставили в больницу с ушибами.
Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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