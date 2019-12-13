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13.12.2019  16:32   

ДТП на Холодной Горе: водитель отделался ушибами

13 декабря около 7:30 в полицию поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Робеспьера и Холодногорская.


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Там произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2170» и «Daewoo Sens».

В результате аварии водитель «ВАЗа» доставили в больницу с ушибами.

Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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