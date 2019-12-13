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13.12.2019  17:03   

Харькоский патрульный приторговывал автомобильными номерами (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении старшему лейтенанту полиции инспектору УПП в Харьковской области по ч.ч.1, 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).


//khar.gp.gov.ua

Инспектор Управления патрульной полиции получал неправомерную выгоду за предоставление владельцам транспортных средств поддельных свидетельств о регистрации транспортного средства и таблички регистрационных государственных номеров для дальнейшего беспрепятственного передвижения на территории Украины.
 
Для изготовления поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств полицейский получал информацию о последних в базах данных МВД Украины.
 
Так, в конце ноября за изготовление очередного фальшивого документа патрульный полицейский получил от гражданина на свой банковский счет около 8 тыс. грн.
 
12 января, во время передачи поддельного свидетельства о регистрации ТС вышеуказанном гражданину, правоохранителями разоблачен инспектор патрульной полиции. В его автомобиле и по месту его проживания проведены обыски.


 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское УВБ ДВБ Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.
 
Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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