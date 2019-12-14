Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной Горе автомобиль службы такси набросился на гордость украинского автопрома
14.12.2019  11:44   

На Холодной Горе автомобиль службы такси набросился на гордость украинского автопрома

В Харькове в результате столкновения двух легковушек пострадал водитель


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

По сведениям полиции, вчера, 13 декабря, около 8:40 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Елизарова, 128.

Участниками аварии стали автомобиль ЗАЗ и автомобиль ВАЗ-217130. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ЗАЗ .

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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