На Холодной Горе автомобиль службы такси набросился на гордость украинского автопрома

В Харькове в результате столкновения двух легковушек пострадал водитель
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
По сведениям полиции, вчера, 13 декабря, около 8:40 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Елизарова, 128.
Участниками аварии стали автомобиль ЗАЗ и автомобиль ВАЗ-217130. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ЗАЗ .
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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