Торопясь на weekend в центре Харькова ВАЗ протаранил Lexus

В результате столкновения двух легковых автомобилей в центре города никто не пострадал.
По сведениям полиции 13 декабря около 17:15 патрульные получили информацию об аварии на перекрестке улицы Мироносицкая и улицы Свободы.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем Lexus. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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