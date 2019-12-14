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14.12.2019  12:40   

Торопясь на weekend в центре Харькова ВАЗ протаранил Lexus

В результате столкновения двух легковых автомобилей в центре города никто не пострадал.


://hk.npu.gov.ua

По сведениям полиции 13 декабря около 17:15 патрульные получили информацию об аварии на перекрестке улицы Мироносицкая и улицы Свободы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем Lexus. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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