14.12.2019 17:17

Минировали метро и банк: полиция схватила двух подозреваемых в «телефонном терроризме»

Злоумышленники сообщили о закладке взрывчатки у входа на станцию ​​метро «Киевская» и в здании банка на территории Холодногорского района.



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По сведениям полиции 14 декабря около 2:45 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что якобы оставил взрывчатку у дверей на входе в станцию ​​метро "Киевская". Принятыми мерами работники полиции установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 23-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка он объяснить не смог.

Сообщение от неизвестного мужчины о том, что он подорвет банк на улице Полтавский Шлях, поступило в Холодногорского отдела полиции сегодня, 14 декабря, примерно в 7:20.

На месте происшествия полицейские обнаружили «минера». Им оказался 20-летний харьковчанин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок мужчина объяснил плохим настроением.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и руководство отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления. Факты событий пока зарегистрированы в Едином учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.