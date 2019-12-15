Сладкий сон едва не стал последним для незадачливого кулинара (ФОТО)

В Немышлянском районе пожарные спасли от удушья спящего мужчину
14 декабря в 21:06 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, ул. Олимпийская, 31.
На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
По прибытию к месту пожара было установлено, что в квартире на четвертом этаже происходит сильное задымление. Стальные входные двери были закрыты, их никто не открывал.
Не теряя времени, спасатели попали в квартиру через окно с помощью автолестницы. Внутри стало известно, что возгорание возникло на кухне, но на тот момент уже самостоятельно прекратилось. Однако задымление все еще оставалось сильным.
В ходе дальнейшего проведения разведки пожарные нашли в жилой комнате 43-летнего хозяина квартиры, который спал. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. После осмотра спасен отказался от дальнейшей госпитализации.
В результате горения огнем повреждены: штора, частично окно и пластиковое отделки потолка на площади около 3 кв.м.
По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
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