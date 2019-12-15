15.12.2019 12:34

Сладкий сон едва не стал последним для незадачливого кулинара (ФОТО)

В Немышлянском районе пожарные спасли от удушья спящего мужчину



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14 декабря в 21:06 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, ул. Олимпийская, 31.

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в квартире на четвертом этаже происходит сильное задымление. Стальные входные двери были закрыты, их никто не открывал.

Не теряя времени, спасатели попали в квартиру через окно с помощью автолестницы. Внутри стало известно, что возгорание возникло на кухне, но на тот момент уже самостоятельно прекратилось. Однако задымление все еще оставалось сильным.

В ходе дальнейшего проведения разведки пожарные нашли в жилой комнате 43-летнего хозяина квартиры, который спал. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. После осмотра спасен отказался от дальнейшей госпитализации.

В результате горения огнем повреждены: штора, частично окно и пластиковое отделки потолка на площади около 3 кв.м.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.