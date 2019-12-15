Главная Новости Криминал и происшествия Сладкий сон едва не стал последним для незадачливого кулинара (ФОТО)
15.12.2019  12:34   

Сладкий сон едва не стал последним для незадачливого кулинара (ФОТО)

В Немышлянском районе пожарные спасли от удушья спящего мужчину


://facebook.com

14 декабря в 21:06 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, ул. Олимпийская, 31.

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в квартире на четвертом этаже происходит сильное задымление. Стальные входные двери были закрыты, их никто не открывал. 

Не теряя времени, спасатели попали в квартиру через окно с помощью автолестницы. Внутри стало известно, что возгорание возникло на кухне, но на тот момент уже самостоятельно прекратилось. Однако задымление все еще оставалось сильным. 

В ходе дальнейшего проведения разведки пожарные нашли в жилой комнате 43-летнего хозяина квартиры, который спал. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. После осмотра спасен отказался от дальнейшей госпитализации.

В результате горения огнем повреждены: штора, частично окно и пластиковое отделки потолка на площади около 3 кв.м.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
14.12 Криминал и происшествия Пытаясь гасить пожар хозяин коттеджа обжег ноги и угорел 13.12 Криминал и происшествия Погибшую бабушку нашли в сгоревшем доме 12.12 Криминал и происшествия На окраине Салтовки горел гаражный кооператив (ФОТО)
 
 

Видео

Мэр Геннадий Кернес встретился с Олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 