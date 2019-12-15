Рецидивист из Грузии обокрал квартиру на тракторах

Гостю из страны - основного поставщика новогодних мандарин, - грозит до 6 лет лишения свободы.
По данным полиции, информация о том, что на проспекте Тракторостроителей неизвестный попал в квартиру и украл ноутбук, поступила в дежурную часть Московского отдела 14 декабря в 23:30 от 37-летней харьковчанки.
В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Правонарушителем оказался 37-летний безработный, ранее судимый за кражу гражданин Грузии.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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давл.:
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