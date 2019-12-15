На Харьковщине ежесуточно возникает в среднем 10-15 пожаров

Как свидетельствует статистика, ежегодно в осенне-зимний период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров по причинам неосторожного обращения граждан с огнем, нарушение правил пользования обогревательными приборами, электрооборудованием, и печным отоплением. В этот опасный период в Харьковской области ежесуточно возникает в среднем 10-15 пожаров, есть случаи во время которых гибнут люди.
Особое беспокойство вызывают пожары в жилье. Они составляют более 80% от общего количества, а процент погибших в собственных домах людей приближается к 100% от общего количества.
В связи с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона, времени когда начинается интенсивное использование всех возможных обогревательных приборов - возможность возникновения опасности для жизни человека приобретает угрожающие масштабы.
В связи с этим, Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к жителям Харькова и области :
Уважаемые харьковчане!
Несмотря на неутешительную статистику относительно возникновения пожаров в быту, призываем всех заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных домов и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь угрозу всегда лучше предупредить, чем иметь дело с ее последствиями.
В частности:
- не курите в постели;
- следите за состоянием и исправностью электросети;
- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.
- позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением;
- при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!
Помните! Добросовестное соблюдение правил пожарной безопасности во время отопительного периода - залог сохранения жизни!
День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажн.:
давл.:
ветер: