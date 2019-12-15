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15.12.2019  16:17   

На Харьковщине ежесуточно возникает в среднем 10-15 пожаров

Как свидетельствует статистика, ежегодно в осенне-зимний период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров по причинам неосторожного обращения граждан с огнем, нарушение правил пользования обогревательными приборами, электрооборудованием, и печным отоплением. В этот опасный период в Харьковской области ежесуточно возникает в среднем 10-15 пожаров, есть случаи во время которых гибнут люди.


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Особое беспокойство вызывают пожары в жилье. Они составляют более 80% от общего количества, а процент погибших в собственных домах людей приближается к 100% от общего количества.

В связи с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона, времени когда начинается интенсивное использование всех возможных обогревательных приборов - возможность возникновения опасности для жизни человека приобретает угрожающие масштабы.

В связи с этим, Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к жителям Харькова и области :

Уважаемые харьковчане!

Несмотря на неутешительную статистику относительно возникновения пожаров в быту, призываем всех заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных домов и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь угрозу всегда лучше предупредить, чем иметь дело с ее последствиями.

В частности:

- не курите в постели;

- следите за состоянием и исправностью электросети;

- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

- позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением;

- при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Помните! Добросовестное соблюдение правил пожарной безопасности во время отопительного периода - залог сохранения жизни!

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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