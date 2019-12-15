На Холодной горе в ходе конфликта молодой человек стрелял из пистолета

В результате инцидента за медицинской помощью обращался 30-летний мужчина.
15 декабря около 2:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия. Следователем Холодногорского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.
День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажн.:
давл.:
ветер: