15.12.2019 14:14

На Холодной горе в ходе конфликта молодой человек стрелял из пистолета

В результате инцидента за медицинской помощью обращался 30-летний мужчина.



://facebook.com

15 декабря около 2:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия. Следователем Холодногорского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.