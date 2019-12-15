Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной горе в ходе конфликта молодой человек стрелял из пистолета
15.12.2019  14:14   

На Холодной горе в ходе конфликта молодой человек стрелял из пистолета

В результате инцидента за медицинской помощью обращался 30-летний мужчина.


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15 декабря около 2:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия. Следователем Холодногорского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, стрельба, харьков, задержание
 
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