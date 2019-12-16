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16.12.2019  08:29   

На пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

76-летняя пострадавшая доставлена в медицинское учреждение города.


// Facebook

Авария на проспекте Гагарина, на ввыезде на Безлюдовку, произошла 15 декабря около 13:00.

68-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Медики госпитализипровали пострадавшую в больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Продолжается проверка, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Видео происшествия опубликовали в харьковских пабликах.

«Не поверите - по переходу шла! На первой полосе машина остановилась, а по второй нет!», – прокомментировала происшествие одна из очевидцев.


Тэги:  дтп, харьков
 
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