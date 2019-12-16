На пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

76-летняя пострадавшая доставлена в медицинское учреждение города.
Авария на проспекте Гагарина, на ввыезде на Безлюдовку, произошла 15 декабря около 13:00.
68-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Медики госпитализипровали пострадавшую в больницу.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
Продолжается проверка, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Видео происшествия опубликовали в харьковских пабликах.
«Не поверите - по переходу шла! На первой полосе машина остановилась, а по второй нет!», – прокомментировала происшествие одна из очевидцев.
День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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