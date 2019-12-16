На Салтовке столкнулись Audi и Volkswagen (ФОТО)

Оба водителя отправились на скорой в больницу.
14 декабря около 21:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Гвардейцев Широнинцев, 44.
Участниками столкновения стали автомобили Audi A4 и Volkswagen.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Audi и водителя автомобиля Volkswagen.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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