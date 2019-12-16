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16.12.2019  08:48   

На Салтовке столкнулись Audi и Volkswagen (ФОТО)

Оба водителя отправились на скорой в больницу.


// Facebook

14 декабря около 21:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Гвардейцев Широнинцев, 44.

Участниками столкновения стали автомобили Audi A4 и Volkswagen.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Audi и водителя автомобиля Volkswagen.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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