«Кусок» рублей не помог арменину посетить Харьковщину (ФОТО)

Житель кавказкой республики за взятку пытался проникнуть в Украину
15 декабря пограничники реформированного Харкивського погранотряда очередной раз отказались от предложения неправомерной выгоды от «горячего» горца.
Так, в пункте пропуска «Плетеневка» прибыл гражданин Армении, 1981 года рождения. Он следовал из России в Украину.
Во время прохождения пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Чтобы охранники государственных рубежей «не обратили на это внимания», мужчина предложил им неправомерную выгоду в размере 1000 рублей РФ.
Пограничники от взятки отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.
Иностранцу в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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