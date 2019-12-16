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16.12.2019  12:54   

«Кусок» рублей не помог арменину посетить Харьковщину (ФОТО)

Житель кавказкой республики за взятку пытался проникнуть в Украину


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15 декабря  пограничники реформированного Харкивського погранотряда очередной раз отказались от предложения неправомерной выгоды от «горячего» горца.

Так, в пункте пропуска «Плетеневка» прибыл гражданин Армении, 1981 года рождения. Он следовал из России в Украину. 

Во время прохождения пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Чтобы охранники государственных рубежей «не обратили на это внимания», мужчина предложил им неправомерную выгоду в размере 1000 рублей РФ.
Пограничники от  взятки отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. 

Иностранцу в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  тамохня, харьков, взятка, паспорт
 
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