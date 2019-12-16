16.12.2019 12:54

«Кусок» рублей не помог арменину посетить Харьковщину (ФОТО)

Житель кавказкой республики за взятку пытался проникнуть в Украину



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15 декабря пограничники реформированного Харкивського погранотряда очередной раз отказались от предложения неправомерной выгоды от «горячего» горца.

Так, в пункте пропуска «Плетеневка» прибыл гражданин Армении, 1981 года рождения. Он следовал из России в Украину.

Во время прохождения пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Чтобы охранники государственных рубежей «не обратили на это внимания», мужчина предложил им неправомерную выгоду в размере 1000 рублей РФ.

Пограничники от взятки отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.

Иностранцу в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.