16.12.2019 13:19

Обокрали на 600 тысяч: воры не ушли от реального наказания

Прокуратура в апелляционной инстанции добилась реальной меры наказания лицам, обокравшим предприятие.



//pravda.com.ua

Прокуратура доказала перед судом, что двое преступников, которые нанесли значительный материальный ущерб предприятию, должны отбыть реальное наказание за кражи (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По информации начальника управления поддержания обвинения в суде Татьяны Сотниковой, двое мужчин за полтора месяца совершили 5 краж, ночью проникая на территорию предприятия, где работали. Общая сумма совершенной ими ущерба составила более 600 тыс. грн.

Согласно приговору Московского районного суда г.. Харькова, указанных лиц признаны виновными в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 185 УК Украины, и приговорен обоих к 4 годам лишения свободы, а на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием на 3 года.

Указанный приговор обжалован заместителем прокурора области и пострадавшим в Харьковском апелляционном суде. Основанием для этого стал ряд доводов: обвиняемые совершили ряд преступлений, относящихся к категории тяжких, указанные лица имеют отрицательные характеристики и в течение всего времени досудебного расследования и судебного рассмотрению не возместили предприятию ущерба.

Итак, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда отменила приговор районного суда в части назначенного наказания, и апелляционный суд принял новый приговор, которым обвиняемым назначено наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 185 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы.

Указанный приговор апелляционного суда вступил в силу.