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16.12.2019  13:19   

Обокрали на 600 тысяч: воры не ушли от реального наказания

Прокуратура в апелляционной инстанции добилась реальной меры наказания лицам, обокравшим предприятие.


//pravda.com.ua
Прокуратура доказала перед судом, что двое преступников, которые нанесли значительный материальный ущерб предприятию, должны отбыть реальное наказание за кражи (ч. 3 ст. 185 УК Украины).
 
По информации начальника управления поддержания обвинения в суде Татьяны Сотниковой, двое мужчин за полтора месяца совершили 5 краж, ночью проникая на территорию предприятия, где работали. Общая сумма совершенной ими ущерба составила более 600 тыс. грн.
 
Согласно приговору Московского районного суда г.. Харькова, указанных лиц признаны виновными в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 185 УК Украины, и приговорен обоих к 4 годам лишения свободы, а на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием на 3 года.
 
Указанный приговор обжалован заместителем прокурора области и пострадавшим в Харьковском апелляционном суде. Основанием для этого стал ряд доводов: обвиняемые совершили ряд преступлений, относящихся к категории тяжких, указанные лица имеют отрицательные характеристики и в течение всего времени досудебного расследования и судебного рассмотрению не возместили предприятию ущерба.
 
Итак, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда отменила приговор районного суда в части назначенного наказания, и апелляционный суд принял новый приговор, которым обвиняемым назначено наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 185 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы.
 
Указанный приговор апелляционного суда вступил в силу. 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  воровство, преступление, харьков
 
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